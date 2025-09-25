Netanyahu si scaglia contro chi ha riconosciuto lo Stato palestinese

AGI - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha criticato i leader che hanno recentemente riconosciuto lo Stato palestinese, prima di partire per gli Stati Uniti, dove dovrebbe parlare alle Nazioni Unite e incontrare il presidente Donald Trump. In una conferenza organizzata lunedì da Francia e Arabia Saudita a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, diversi Paesi hanno annunciato il riconoscimento dello Stato di Palestina, nel contesto della guerra di Gaza che dura da quasi due anni.
Netanyahu terrà un discorso alle Nazioni Unite. "All'Assemblea generale dirò la nostra verità: la verità dei cittadini di Israele, la verità dei soldati (israeliani), la verità della nostra nazione", ha dichiarato all'aeroporto Ben Gurion prima della sua partenza, secondo una dichiarazione del suo ufficio. "Denuncerò questi leader che, invece di condannare assassini, stupratori e massacri di bambini, vogliono concedere loro uno Stato nel cuore della Terra d'Israele", ha aggiunto il primo ministro, lui stesso bersaglio di un mandato di arresto della Corte penale internazionale dal novembre 2024 per crimini di guerra e crimini contro l'umanità nella Striscia di Gaza. Ha ribadito che l'avvento di uno Stato palestinese "non avverrà".
Ieri Netanyahu ha detto che la recente ondata di riconoscimenti dello Stato palestinese, anche da parte di Francia e Gran Bretagna (membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'Onu con diritto di voto), "non impegna in alcun modo Israele" e ha definito questa decisione una "vergognosa capitolazione da parte di alcuni leader di fronte al terrorismo palestinese".
Oggi ha annunciato che incontrerà Donald Trump per la quarta volta a Washington. "Discuterò con lui delle grandi opportunità che le nostre vittorie ci hanno portato, così come della nostra necessità di raggiungere gli obiettivi della guerra: riportare indietro tutti i nostri ostaggi, sconfiggere Hamas ed espandere il cerchio di pace che si è aperto davanti a noi", ha detto.