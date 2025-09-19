TikTok passerà di mano: Trump è convinto, Xi Jinping un po' meno

AGI - Un colloquio produttivo, con "progressi" nei rapporti, inclusa la vendita dell'app TikTok. La visione di Trump sulla telefonata con il presidente della Cina Xi Jinping è però alquanto diversa da quella del suo omologo cinese, che ha usato toni meno enfatici. Ma dal presidente americano è arrivata una promessa: visiterà la potenza asiatica.
I leader delle due maggiori economie del mondo hanno parlato al telefono per la seconda volta dal ritorno alla Casa Bianca di Trump, che ha cercato di tenere sotto controllo le tensioni nonostante le sue critiche un tempo virulente alla Cina.
Telefonata tra i leader e tensioni Cina-USA
Trump ha detto ai giornalisti prima della telefonata che sperava che avrebbe finalizzato un accordo per togliere dalle mani cinesi TikTok, il social media estremamente popolare tra i giovani americani che il magnate repubblicano si è rivolto a se stesso per raccogliere sostegno. Nessuna delle due parti ha riferito di un accordo finale, ma Trump ha detto che la chiamata è stata "molto produttiva". "Abbiamo fatto progressi su molte questioni molto importanti, tra cui il commercio, il fentanyl, la necessità di porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina e l'approvazione dell'accordo TikTok", ha scritto Trump sulla sua piattaforma Truth Social. Ha detto che incontrerà Xi a margine di un vertice del forum di cooperazione economica Asia-Pacifico in Corea del Sud a partire dalla fine del mese prossimo e che si recherà in Cina l'anno prossimo. Trump ha detto che Xi visiterà anche gli Stati Uniti in un momento non specificato e che i due leader parleranno di nuovo al telefono.
La visione cinese sui colloqui
La Cina ha offerto una visione più severa dei colloqui. "Sulla questione TikTok, Xi ha osservato che la posizione della Cina è chiara: il governo cinese rispetta la volontà delle imprese e le accoglie per condurre negoziati commerciali basati sulle regole del mercato, per raggiungere soluzioni che bilancino gli interessi e rispettino le leggi e i regolamenti cinesi", ha affermato l'emittente statale CCTV. "La Cina spera che gli Stati Uniti forniscano un ambiente commerciale aperto, equo e non discriminatorio per le aziende cinesi che investono negli Stati Uniti". Ha descritto la chiamata come "franca e approfondita".
La sicurezza nazionale e il futuro di TikTok
L'anno scorso, durante la presidenza di Joe Biden, il Congresso degli Stati Uniti ha approvato una legge per costringere la società madre di TikTok, ByteDance, a vendere le sue attività negli Stati Uniti per motivi di sicurezza nazionale o affrontare il divieto dell'app. I politici statunitensi, anche durante il primo mandato di Trump, hanno avvertito che la Cina potrebbe utilizzare TikTok per estrarre dati dagli americani o esercitare un'influenza su ciò che vedono sui social media. Ma Trump, un appassionato utente dei social media, martedì ha nuovamente rimandato il divieto dell'app, che ha accreditato come un fattore che lo ha aiutato a vincere le elezioni del 2024. Trump ha detto ai giornalisti che in base a un accordo imminente, l'attività statunitense di TikTok sarà "di proprietà di tutti gli investitori americani e di persone e aziende molto ricche".
Possibile Consorzio per il Controllo di TikTok
Il Wall Street Journal ha sollevato la possibilità di un consorzio per il controllo di TikTok che includerebbe il gigante tecnologico Oracle e due fondi di investimento californiani: Silver Lake e Andreessen Horowitz. Il proprietario di Oracle, Larry Ellison, una delle persone più ricche del mondo, è un sostenitore di Trump, il che significa che TikTok sarebbe l'ultimo media o app di social media a finire sotto il controllo o l'influenza del presidente.