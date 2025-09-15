Ruba 12,5 tonnellate di cioccolatini, camionista sotto processo in Spagna

AGI - Avrebbe dovuto consegnare ben 12 tonnellate e mezzo di cioccolatini, per un valore pari a 113mila euro, ad una azienda di Elche che li aveva richiesti ma preferì vendere il carico per appena 1.200 euro a un imprenditore, che ben sapeva della loro provenienza illecita.
Processo in corso
Per questo un camionista spagnolo rischia una condanna a due anni e mezzo di reclusione per appropriazione indebita nel processo in corso davanti alla terza sezione del Tribunale Provinciale di Alicante. Per l'imprenditore, che risponde del reato di ricettazione, è stata invece sollecitata una condanna a 18 mesi di carcere.
Dettagli del furto
La vicenda risale al 2021 quando il camionista venne assunto da una società di trasporti, che gli assegnò il camion e il servizio che avrebbe dovuto svolgere. Secondo l'ufficio della procura, il 4 febbraio di quell'anno l'uomo, in viaggio da Saragozza con il carico di cioccolatini, invece di portare la merce a una azienda di Elche, vendette i dolci a un uomo d'affari di Alicante.
L'abbandono del camion
Evidentemente non contento di quanto fatto, il trasportatore vendette i 13 pallet utilizzati per il carico a un'azienda di Riba-roja, che non era a conoscenza del furto, e abbandonò il camion a Cox.