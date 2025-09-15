Intercettato un drone che sorvolava gli uffici governativi a Varsavia
Lo ha reso noto il primo ministro polacco Tusk su X. Arrestati due cittadini bielorussi
AGI - Un drone che sorvolava edifici governativi polacchi è stato intercettato dalla difesa aerea di Varsavia. Lo ha fatto sapere il primo ministro Donald Tusk, aggiungendo che a questo fatto è seguito l'arresto di due cittadini bielorussi.

"Il Servizio di Protezione dello Stato ha neutralizzato un drone che operava sopra edifici governativi (Parkowa) e Belvedere. Due cittadini bielorussi sono stati arrestati. La polizia sta indagando sulle circostanze dell'incidente", ha scritto Tusk sul suo profilo X.

