Sale sul tetto, spara e scappa. In un video la fuga del killer di Kirk
Sale sul tetto, spara e scappa. In un video la fuga del killer di Kirk
Home>Estero

Sale sul tetto, spara e scappa. In un video la fuga del killer di Kirk

Le impronte, il video e il nome. Cosa sappiamo del presunto assassino dell'attivista
Killer Kirk
Fbi - Foto del killer di Kirk
Usa charlie kirk Fbi
di lettura

AGI - Secondo quanto riportato da Cbs News la polizia avrebbe identificato il nome del presunto killer dell'attivista Charlie Kirk. Cbs News ha anche precisato che, secondo due fonti ufficiali, nessun mandato di arresto sarebbe stato per ora emesso.

ADV

Durante una conferenza stampa il capo del Dipartimento di Pubblica Sicurezza dello Utah ha mostrato al pubblico il video di sorveglianza del sospettato dell'omicidio di Charlie Kirk mentre fugge sul tetto dell'edificio da cui è stato sparato il colpo. L'uomo è poi saltato giù dal tetto, ha attraversato una strada e si è diretto verso una zona boschiva dove, secondo le autorità, ha abbandonato la sua arma.

ADV

Quattro nuove immagini del presunto killer

La polizia ha diffuso poco fa su X quattro nuove immagini del presunto assassino di Charlie Kirk. In queste si vedono alcuni dettagli dell'abbigliamento e dello zaino indossati dal sospettato.

Secondo quanto si legge in una nota stampa inviata da polizia e Fbi gli investigatori stanno analizzando un "fucile bolt-action ad alta potenza recuperato in una zona boschiva dove il tiratore era fuggito". "Gli investigatori hanno raccolto un'impronta di calzatura, un'impronta palmare e impronte dell'avambraccio".

Leggi anche:
Charlie Kirk
Quando Charlie Kirk predicava le teorie Maga all'estero
Pochi giorni prima di essere ucciso a colpi d'arma da fuoco nello Utah, ha portato il suo messaggio al pubblico dell'Estremo Oriente durante un tour in Corea del Sud e Giappone
Caccia al killer di Charlie Kirk. L'Fbi diffonde foto del sospettato: "Sulle munizioni incisi slogan transgender e antifascisti"
 
Il killer è arrivato sul tetto di un edificio del campus, il Losee Center, e da lì ha sparato per poi fuggire nascondendosi in un quartiere vicino. La polizia ha offerto 100mila dollari per chi aiuta a catturare l'attentatore
Charlie Kirk, da icona MAGA a martire dell'ultradestra
Molte importanti voci e influencer di destra hanno rapidamente definito il suo omicidio, senza mezzi termini, come un atto di guerra da parte della sinistra, e hanno promesso di rispondere a tono

La polizia e l'Fbi hanno confermato che "nessun sospetto è in custodia", in un aggiornamento sulle indagini inviato ai giornalisti dal dipartimento di pubblica sicurezza dello Utah.

ADV