Sale sul tetto, spara e scappa. In un video la fuga del killer di Kirk

AGI - Secondo quanto riportato da Cbs News la polizia avrebbe identificato il nome del presunto killer dell'attivista Charlie Kirk. Cbs News ha anche precisato che, secondo due fonti ufficiali, nessun mandato di arresto sarebbe stato per ora emesso.
Durante una conferenza stampa il capo del Dipartimento di Pubblica Sicurezza dello Utah ha mostrato al pubblico il video di sorveglianza del sospettato dell'omicidio di Charlie Kirk mentre fugge sul tetto dell'edificio da cui è stato sparato il colpo. L'uomo è poi saltato giù dal tetto, ha attraversato una strada e si è diretto verso una zona boschiva dove, secondo le autorità, ha abbandonato la sua arma.
Quattro nuove immagini del presunto killer
La polizia ha diffuso poco fa su X quattro nuove immagini del presunto assassino di Charlie Kirk. In queste si vedono alcuni dettagli dell'abbigliamento e dello zaino indossati dal sospettato.
The FBI continues to work alongside our law enforcement partners to seek justice in the murder of Charlie Kirk at Utah Valley University on September 10, 2025. We are releasing additional photos of a person of interest. Information about this developing investigation can be found… pic.twitter.com/woZacCxYgE— FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 12, 2025
Secondo quanto si legge in una nota stampa inviata da polizia e Fbi gli investigatori stanno analizzando un "fucile bolt-action ad alta potenza recuperato in una zona boschiva dove il tiratore era fuggito". "Gli investigatori hanno raccolto un'impronta di calzatura, un'impronta palmare e impronte dell'avambraccio".
La polizia e l'Fbi hanno confermato che "nessun sospetto è in custodia", in un aggiornamento sulle indagini inviato ai giornalisti dal dipartimento di pubblica sicurezza dello Utah.