Ubriaco al volante di un camioncino Barbie, uomo arrestato in Canada

AGI - In un episodio che potremmo tranquillamente inserire nella categoria “non è uno sketch, è cronaca”, un uomo è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza al volante di un camioncino giocattolo rosa della Barbie. Non una macchina, non una moto, non un monopattino elettrico. Un Power Wheels Barbie Jeep Wrangler, versione deluxe, per bambini di 5 anni, alimentato a batterie e con una velocità massima stimata di ben 8 km/h. Roba da lasciare indietro un bradipo motivato, insomma. Il tutto è accaduto alle 9 del mattino, nel bel mezzo dell’ora di punta del traffico cittadino di Prince George, nella Columbia Britannica. Un momento perfetto per testare il limite legale di velocità — e di pazienza — degli automobilisti locali, che si sono ritrovati a condividere la strada con il sogno rosa a quattro ruote dei bambini.
L'arresto e le conseguenze legali
La polizia, probabilmente ancora incredula, ha fermato l’uomo per un controllo. L’agente ha scoperto che il “Barbie-driver” o “Ken” aveva la patente sospesa, era presumibilmente ubriaco e, in più, guidava un veicolo non assicurato. Secondo la Royal Canadian Mounted Police (RCMP), qualsiasi veicolo che si muove con qualcosa di più sofisticato della forza delle gambe umane è tecnicamente considerato un veicolo a motore. L’uomo ha soffiato due volte nell’etilometro, risultando oltre il limite legale. Il suo viaggio nel fantastico mondo di Barbie è finito con una sospensione della patente di 90 giorni e una convocazione in tribunale a dicembre. Le autorità hanno sottolineato che il mini-mezzo costituiva un rischio reale per il traffico. Nel frattempo la polizia canadese ancora si chiede come l’uomo sia riuscito ad entrare in una Jeep per bambini di 5 anni senza incastrarsi o distruggerla.