Trump, Gaza e la mentina blu
Israele colpisce la leadership di Hamas in Qatar, all’indomani dell’attentato a Gerusalemme. Intanto il presidente degli Stati Uniti incassa il via libera della Corte Suprema sulla stretta contro l’immigrazione irregolare e sull’utilizzo della guardia nazionale contro il crimine. Ma a tenere banco è la nota con disegno che il capo della Casa Bianca avrebbe scritto per il compleanno di Jeffrey Epstein, pubblicata dai democratici della Commissione di sorveglianza della Camera dei Rappresentanti e che campeggia sui media di tutto il mondo. E poi c’è il caso della mentina agli US Open. Ne parliamo con il nostro corrispondente da New York, Massimo Basile