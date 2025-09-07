Tre anni fa la morte della regina Elisabetta II, Harry torna in patria

AGI - Domani ricorre il terzo anniversario della morte di Elisabetta II e, nonostante non siano previste cerimonie ufficiali, il principe Harry rientrerà in patria per la prima volta da aprile. La stampa britannica da giorni si interroga sulla possibilità di un incontro di Harry con re Carlo III che non vede da febbraio del 2024, quando volò a Londra dopo l'annuncio che al padre era stato diagnosticato un tumore.
La vita in California
Il duca di Sussex vive in California con la moglie Meghan e i loro due figli da quando ha rinunciato ai suoi doveri reali nel 2020.
Gli impegni di Harry durante la visita
Domani Harry parteciperà al gala annuale di premiazione dell'organizzazione WellChild, di cui è padrino da 17 anni e che sostiene i bambini gravemente malati. Martedì sarà a Nottingham, nell'Inghilterra centrale, dove annuncerà una donazione all'ONG Children in Need per programmi dedicati a giovani vulnerabili e visiterà il Community Recording Studio, un centro di formazione musicale e cinematografica dove era già stato nel 2019.
Indiscrezioni su un possibile incontro con Carlo III
Sebbene né Buckingham Palace né l'entourage del principe abbiano commentato su un possibile incontro con Carlo III, le indiscrezioni si moltiplicano. A luglio, i consulenti per la comunicazione di entrambi sono stati visti insieme in un club di Londra, in quello che è stato interpretato come un gesto di riavvicinamento. A maggio, Harry aveva detto alla BBC che "vorrebbe" una riconciliazione con il padre con una postilla che aveva suscitato non pochi interrogativi sulla salute del sovrano: "Non si sa quanto tempo gli rimanga", aveva detto.