Il killer Mangione modello per Schein, ma è un fake

AGI - Luigi Mangione, collegato a Shein? Il colosso del fast fashion è celebre per l'aggressività delle sue campagne, ma tutto ha un limite.
Così, l'azienda ha avviato un'indagine dopo che un'immagine del giovane di origine italiana, accusato di aver ucciso l'amministratore delegato di UnitedHealthcare Brian Thompson a New York lo scorso anno, è stata utilizzata per pubblicizzare una maglietta.
Rimozione dell'immagine e indagine interna
Lo scatto di Mangione con indosso una t-shirt bianca è apparso sul sito fino a che non è stato rimosso. "L'immagine in questione è stata data da un fornitore terzo ed è stata rimossa immediatamente dopo la scoperta", ha detto un portavoce di Shein alla BBC. "Abbiamo standard rigorosi per tutte le inserzioni sulla nostra piattaforma. Stiamo conducendo un'indagine approfondita, rafforzando i nostri processi di monitoraggio e adotteremo misure appropriate contro il fornitore in linea con le nostre politiche".
La BBC scova l'inganno con l'IA
Non si sa per quanto tempo l'immagine sia stata utilizzata, né chi la vendesse sul sito dell'azienda cinese. L'immagine potrebbe essere stata creata utilizzando l'intelligenza artificiale. La BBC ha utilizzato uno strumento di riconoscimento facciale e ha riscontrato un punteggio di somiglianza del 99,9% tra l'immagine falsa e una foto reale di Mangione in tribunale. Non è chiaro se sia stata creata utilizzando l'intelligenza artificiale o uno strumento di fotoritocco manuale.
"L'immagine è a bassa risoluzione, ma ci sono alcuni segnali che potrebbero essere generati o manipolati dall'IA", ha affermato Henry Ajder, esperto di intelligenza artificiale generativa. "Questo include l'illuminazione e la texture dell'immagine, in particolare della pelle, così come la comparsa di un artefatto a forma di macchia sopra l'avambraccio destro. Anche la mano destra non sembra mostrare la tipica segmentazione delle dita".