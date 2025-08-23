La Francia convoca l'ambasciatrice italiana: "Inaccettabili le parole di Salvini"
Il vicepremier aveva aspramente criticato Macron sull'invio di truppe in Ucraina: "Si attacca al tram, ci vada lui"
AGI - La Francia ha convocato l'ambasciatrice d'Italia in Francia, Emanuela D'Alessandro, "a seguito delle dichiarazioni inaccettabili" del vice primo ministro italiano Matteo Salvini contro il Presidente Emmanuel Macron per il suo sostegno all'invio di truppe in Ucraina. "All'ambasciatrice [convocata giovedì, ndr] è stato ricordato che queste parole erano contrarie al clima di fiducia e alla relazione storica tra i nostri due Paesi ma anche ai recenti sviluppi bilaterali, che hanno evidenziato forti convergenze tra i due Paesi, in particolare per quanto riguarda il sostegno indefettibile all'Ucraina", ha precisato una fonte diplomatica, confermando un'informazione della radio France Inter.

