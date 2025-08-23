La Francia convoca l'ambasciatrice italiana: "Inaccettabili le parole di Salvini"
AGI - La Francia ha convocato l'ambasciatrice d'Italia in Francia, Emanuela D'Alessandro, "a seguito delle dichiarazioni inaccettabili" del vice primo ministro italiano Matteo Salvini contro il Presidente Emmanuel Macron per il suo sostegno all'invio di truppe in Ucraina. "All'ambasciatrice [convocata giovedì, ndr] è stato ricordato che queste parole erano contrarie al clima di fiducia e alla relazione storica tra i nostri due Paesi ma anche ai recenti sviluppi bilaterali, che hanno evidenziato forti convergenze tra i due Paesi, in particolare per quanto riguarda il sostegno indefettibile all'Ucraina", ha precisato una fonte diplomatica, confermando un'informazione della radio France Inter.
Paris a convoqué l’ambassadrice d’Italie en France, Emanuela D’Alessandro, «à la suite des propos inacceptables» tenus par Matteo Salvini.— Le Parisien (@le_Parisien) August 23, 2025
Ce dernier s'en est pris à Emmanuel Macron pour son soutien à l’envoi de troupes en Ukraine
