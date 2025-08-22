Arrestato per tentato omicidio il papà di una stella Nba 

AGI - Il padre della stella dei Boston Celtics Jaylen Brown è accusato di tentato omicidio dopo aver presumibilmente accoltellato, mercoledì 20 agosto, un uomo durante una lite in un parcheggio a Las Vegas. Lo hanno riferito le autorità e i media statunitensi. La polizia metropolitana di Las Vegas ha dichiarato che Quenton Marselles Brown, 57 anni, è stato arrestato e portato al centro di detenzione della contea di Clark. Ieri è comparso per la prima volta in tribunale, dove la sua cauzione è stata fissata a 300.000 dollari.
Dettagli dell'aggressione
Secondo un rapporto della polizia ottenuto da News 3 con sede a Las Vegas, alcuni testimoni hanno riferito alla polizia che la discussione è iniziata quando Brown ha "colpito" la portiera di un'auto vicina mentre scendeva dal suo SUV. Il rapporto sostiene che Brown abbia accoltellato la vittima più volte dopo che gli aveva voltato le spalle, riportando ferite alla schiena, alla parte superiore destra del torace e una ferita da difesa alla mano. La vittima è stata ricoverata in ospedale. La polizia ha arrestato Brown, residente a Las Vegas, poco dopo che si era dato alla fuga.