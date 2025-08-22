Caso Epstein, Maxwell: "Trump mai inappropriato"

AGI - Ghislaine Maxwell ha dichiarato al Dipartimento di Giustizia, durante il suo interrogatorio del mese scorso, di non aver mai assistito a nulla di sconveniente nell'amicizia tra Donald Trump e Jeffrey Epstein e di non aver mai sentito parlare di accuse secondo cui Trump avrebbe agito in modo inappropriato: "assolutamente mai, in nessun contesto", ha affermato.
Maxwell ha aggiunto di non aver visto Trump in nessun centro massaggi o nella casa di Epstein. "In realtà non ho mai visto il Presidente in alcun tipo di contesto di massaggio. Non ho mai visto il Presidente in un contesto inappropriato in alcun modo. Il Presidente non è mai stato inappropriato con nessuno", ha detto. "Nelle volte in cui sono stato con lui, si è comportato come un gentiluomo sotto tutti gli aspetti". Ha anche affermato di non ricordare, ma che è possibile, che le massaggiatrici della spa del resort Mar-a-Lago di Trump, dove Epstein era ospite, gli avessero fatto dei massaggi privati. Ha inoltre dichiarato di non aver mai reclutato una massaggiatrice di Mar-a-Lago per un massaggio privato per Epstein. L'interrogatorio si è svolto nell'arco di due giorni e a condurlo è stato il vice procuratore generale Todd Blanche, già avvocato personale di Trump.
Secondo la trascrizione dell'interrogatorio, il Dipartimento di Giustizia ha concesso a Ghislaine Maxwell un'immunità limitata affinché potesse discutere del suo caso penale, ma non ha promesso altri benefici in cambio della testimonianza. "La parte più importante di questo accordo è che non si tratta di un accordo di cooperazione, il che significa che con il vostro incontro di oggi, ci stiamo semplicemente incontrando", ha spiegato Blanche, secondo la trascrizione. "Non prometto di fare nulla". Blanche ha anche precisato che, se Maxwell avesse mentito durante l'interrogatorio, avrebbe potuto incorrere in accuse aggiuntive.
La figura di Maxwell
Ghislaine Maxwell, britannica, è la confidente di lunga data di Jeffrey Epstein, condannata per averlo aiutato nel piano, durato anni, di abusi sessuali e traffico di ragazze minorenni. È stata processata nel 2021 da un tribunale federale di New York e dichiarata colpevole da una giuria di cinque capi d’accusa federali: traffico sessuale di minori, trasporto di minori con l’intento di compiere attività sessuali criminali e tre capi di associazione a delinquere. Sta scontando una pena di 20 anni di carcere. Negli ultimi anni ha più volte tentato di ribaltare la condanna, chiedendo di recente alla Corte Suprema di esaminare il suo appello pendente. Dopo il colloquio con Blanche, è stata trasferita in un campo di prigionia federale di minore sicurezza in Texas. Non è chiaro il motivo del trasferimento, ma Maxwell aveva già chiesto in passato di essere spostata in carceri più confortevoli.
Il ruolo di Blanche
Todd Blanche, oggi vice procuratore generale, è stato l’avvocato personale di Donald Trump prima della nomina al Dipartimento di Giustizia. Nel 2023 Trump lo aveva incaricato di seguire tre delle sue quattro principali battaglie legali: il caso di “hush money” a New York, quello dei documenti classificati in Florida e il procedimento per interferenza elettorale a Washington, DC. A Blanche è stato affidato l’interrogatorio di Maxwell, per fare nuova luce sul caso Epstein e placare le polemiche sulla gestione dei fascicoli da parte dell’amministrazione Trump.