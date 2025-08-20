Hamas: "Netanyahu vuole la guerra e disprezza i mediatori"

AGI - Hamas afferma che l'avanzata dell'esercito israeliano nella città di Gaza è un chiaro segnale che Israele intende continuare "la sua brutale guerra contro civili innocenti" e mira a distruggere la città palestinese e a sfollare i suoi residenti.
Il gruppo palestinese
"Il disprezzo di Netanyahu per la proposta dei mediatori e la sua incapacità di rispondere dimostrano che è lui il vero ostruzionista di qualsiasi accordo, che non si preoccupa della vita dei prigionieri israeliani e che non è serio riguardo al loro ritorno", ha affermato il gruppo palestinese. Hamas ha anche affermato che l'offensiva israeliana "fallirà, proprio come è successo con le precedenti operazioni militari". "L'occupazione non raggiungerà i suoi obiettivi e l'occupazione di Gaza non sarà una passeggiata", ha affermato, invitando i mediatori internazionali a esercitare "la massima pressione" su Israele affinché ponga fine al suo genocidio e alla sua politica di fame contro i palestinesi. "Riteniamo l'occupazione israeliana e l'amministrazione statunitense pienamente responsabili delle ripercussioni di questa operazione criminale, che mira a distruggere le restanti fondamenta della vita a Gaza", ha affermato Hamas.