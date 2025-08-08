Giappone: alluvione a Kagoshima, evacuate 530mila persone
Giappone: alluvione a Kagoshima, evacuate 530mila persone

In 24 ore caduti più di 490 millimetri di pioggia. Una donna risulta dispersa
AGI - Le autorità giapponesi hanno emesso un'allerta di massimo livello per la regione meridionale di Kagoshima a causa delle piogge senza precedenti ed esortato 530 mila residenti a lasciare le loro case.

L'alluvione segue un periodo di caldo estremo in molte parti del Paese asiatico, dove è stata raggiunta la temperatura record di 41,8 gradi centigradi. Le riprese televisive hanno mostrato acque torbide e impetuose che hanno rotto gli argini e allagato le case nel capoluogo e nella vicina Miyazaki, riferisce l'Agenzia meteorologica nipponica.

Secondo Kyodo News, in una zona di Kagoshima sono caduti più di 490 millimetri di pioggia in 24 ore, il più forte acquazzone mai registrato nella zona, e una donna risulta dispersa. I voli nazionali dall'aeroporto della regione sono stati cancellati.

