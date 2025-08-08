'Adolescence' in Inghilterra: 15enne uccide un compagno di classe, rischia l'ergastolo

AGI - Una giuria ha dichiarato colpevole un ragazzo di 15 anni presso il tribunale penale di Sheffield per aver accoltellato a morte un compagno di classe il 3 febbraio. L'imputato, la cui identità non è stata resa pubblica perché minorenne, e che si è dichiarato colpevole di omicidio e porto di coltello, aveva ammesso l'omicidio colposo della vittima, identificata come Harvey Willgoose, ma ha negato l'omicidio, sostenendo di aver "perso la calma" dopo essere stato vittima di bullismo e di non ricordare cosa fosse successo.
I fatti e le accuse
Il minorenne ha portato un coltello da caccia di 13 centimetri alla All Saints Catholic School e ha pugnalato a morte il suo compagno di classe al cuore, con il quale stava litigando per un'altra rissa tra altri giovani, secondo una dichiarazione del Crown Prosecution Service. Il precedente scontro si era intensificato su Snapchat, dove i due si erano minacciati a vicenda.
Le riprese delle telecamere di sicurezza della scuola hanno mostrato l'imputato accoltellare Willgoose due volte, una al petto e una all'addome. I pubblici ministeri hanno sostenuto che si è trattato di omicidio, non di omicidio colposo, poiché l'imputato aveva "deliberatamente nascosto e portato il coltello a scuola" e "aveva precedentemente ignorato la richiesta di un amico di consegnare l'arma quel giorno per evitare di fare qualcosa di stupido".
"Stasera, la famiglia di un ragazzo trascorrerà un'altra notte a piangere l'inimmaginabile perdita del loro amato figlio, mentre la famiglia dell'altro ragazzo vivrà con la realtà che il loro figlio rischia l'ergastolo per omicidio", ha dichiarato l'ispettore capo Joe Hackworthy della polizia del South Yorkshire in una dichiarazione. La sentenza sarà annunciata in una data successiva, non specificata dal tribunale.