Kamala Harris sceglie Tim Walz come vice. Primo comizio insieme: “Siamo gli inseguitori ma vinceremo"

Kamala balla il Walz

Kamala Harris ha scelto: Tim Walz sarà il suo candidato vice alla Casa Bianca. Sessant'anni, Walz è il governatore del Minnesota e ha avuto la meglio sui papabili molto più blasonati come il governatore della Pennylvania, Josh Shapiro o il senatore dell’Arizona Kelly. Sposato con due figli, ex docente di storia ed ex membro della Guardia nazionale, è un veterano della politica avendo servito al Congresso per 12 anni, prima di essere eletto alla guida del suo Stato per due volte. Walz piace per la sua empatia, la capacità di parlare all'America rurale e per le sue umili origini. Immediata la reazione di Donald Trump: “un liberale radicale e incompetente”. Ne parliamo con la direttrice dell’Agi, Rita Lofano, e il nostro corrispondente da New York Massimo Basile