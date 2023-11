AGI - In una dichiarazione rilasciata dopo il suo secondo viaggio a Gaza dall'inizio della guerra, Philippe Lazzarini ha affermato di essere stato testimone "dell'indicibile sofferenza delle persone" nell'enclave. L'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) sta ospitando più di 1 milione di persone in scuole e altre strutture a Gaza e lo sfollamento continua, ha dichiarato.

"Mentre tutti noi anticipiamo l'inizio della tanto attesa pausa, ribadisco il mio appello per un cessate il fuoco umanitario di lunga durata", ha detto Lazzarini. "La gente è esausta e sta perdendo la speranza nell'umanità. Hanno bisogno di questa tregua, meritano di dormire senza l'ansia di superare la notte. Questo è il minimo indispensabile che chiunque dovrebbe avere".

