Telefonata Sunak - Macron 'urgente sostegno umanitario' a Gaza

AGI - In una telefonata il primo ministro britannico Rishi Sunak e il presidente francese Emmanuel Macron hanno sottolineato la necessità di un "sostegno umanitario urgente per Gaza" dopo che Israele ha ampliato le operazioni militari in risposta agli attacchi di Hamas di tre settimane fa, lo riferisce Downing Street.

I due leader hanno anche parlato della loro preoccupazione per il "rischio di escalation nella regione" e hanno concordato sulla necessità di "non perdere di vista il futuro a lungo termine della regione, in particolare la necessità di una soluzione a due Stati", ha spiegato un portavoce di Downing Street.