Cina, via alla missione Shenzhou 17 verso la stazione spaziale di Tiangong  

AGI - La Cina ha inviato un nuovo equipaggio alla sua stazione spaziale Tiangong, nell'ultima missione di un programma spaziale in crescita che prevede di inviare persone sulla Luna entro il 2030.

La Shenzhou-17 è partita dal sito di lancio di Jiuquan, nel nord-ovest della Cina, alle 11:14 (le 5:14 italiane), trasportando un team di tre astronauti con l'età media più giovane dalla costruzione della stazione spaziale.

Capitano della missione è Tang Hongbo, alla sua prima missione di ritorno sulla stazione spaziale. Lo accompagnano Tang Shengjie e Jiang Xinlin, entrambi trentenni e al primo viaggio nello spazio.

L'equipaggio, tutto al maschile, è il più giovane che abbia mai partecipato a una missione sulla stazione spaziale, con un'età media di 38 anni. I tre dovranno "eseguire vari test ed esperimenti di scienza spaziale e applicazioni in orbita", ha spiegato Lin Xiqiang, vicedirettore della China Manned Space Agency.

Inoltre, condurranno alcuni lavori di manutenzione sulla stazione per riparare alcuni "danni minori" causati da detriti spaziali. "Abbiamo scoperto che le ali solari della stazione spaziale sono state colpite piu' volte da piccole particelle spaziali", ha spiegato Lin.

I membri del precedente equipaggio di Shenzhou-16 - a bordo di Tiangong da quasi cinque mesi - si stanno preparando a ricevere il trio prima di tornare sulla Terra la prossima settimana. Centinaia di spettatori si sono radunati vicino al sito del razzo presso il centro di lancio satellitare di Jiuquan, nel deserto del Gobi, alcuni indossando le uniformi blu dell'agenzia spaziale cinese.

Un livestream ha mostrato l'equipaggio a bordo della stazione spaziale che monitorava l'ascesa in attesa del loro arrivo. Dopo che il razzo e' stato in volo per circa 15 minuti, un funzionario del programma spaziale ha proclamato il lancio un "completo successo". Tiangong, il fiore all'occhiello del programma spaziale di Pechino, e' costantemente equipaggiato da squadre a rotazione di tre astronauti.