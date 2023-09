Cucciolo di pitbull in overdose salvato dalla polizia

AGI - In overdose di fentanil. È così che è stato trovato un cucciolo di pitbull dalla polizia di Irvine (California). L'intervento degli agenti, che gli hanno prontamente somministrato una dose di Narcan - farmaco solitamente utilizzato per rianimare i pazienti dopo overdose di oppiacei - gli ha salvato la vita. I proprietari del cane, Caleb Aaron Gibson, 29 anni, di San Juan Capistrano, e Katherine Marylou Menke, 27 anni, di Santa Ana, sono stati arrestati con l'accusa di crimine di crudeltà sugli animali e possesso di narcotici.

Il cucciolo era nell'auto dei padroni quando ha ingerito il fentanil "probabilmente rompendo una bustina caduta sul pavimento del veicolo" ha spiegato la polizia. Erano fermi in un parcheggio quando sono stati accostati dagli agenti che hanno notato che il cane stava male. Dopo aver trasportato l'animale in un centro veterinario la polizia ha fatto sapere che "il cane si è ripreso completamente".

WATCH: Officers in California jumped into action after a pit bull puppy began displaying signs of an overdose. The animal's owners had just been arrested for narcotics possession. (Video: Irvine Police Department)https://t.co/Izx18FtsbN pic.twitter.com/yUOnsuae8G — The National Desk (@TND) September 11, 2023

Negli ultimi anni, la California ha registrato un picco di decessi per overdose correlata agli oppioidi. Secondo il Dipartimento di sanità pubblica della California, nel 2021 in tutto lo stato si sono verificati quasi 6.000 decessi per overdose correlata agli oppioidi. A livello federale, i decessi per overdose da oppioidi sintetici diversi dal metadone e principalmente dal fentanil hanno raggiunto 70.601 nel 2021.

Lo scorso dicembre, la Drug Enforcement Administration ha annunciato che nel 2022 sono state sequestrate 50,6 milioni di pillole false da prescrizione contenenti fentanil e più di 4.500 Kg di fentanil in polvere. A marzo, la Food and Drug Administration ha approvato la vendita di naloxone – meglio conosciuto con il nome commerciale Narcan – senza prescrizione medica. Lo spray nasale, che è stato acclamato come salvavita, ha dimostrato di funzionare efficacemente anche sui cani.