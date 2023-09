Maxitamponamento in Brasile. Coinvolte decine di auto e Tir [VIDEO]

AGI - Almeno sette persone sono morte in seguito a un enorme incidente stradale nel sud del Brasile: decine di Tir si sono schiantati l'uno contro l'altro, coinvolgendo anche molte auto private. Il maxi tamponamento sarebbe stato causato dalle condizioni meteorologiche della zona, dove pioveva e c'era una fitta nebbia. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio nei pressi del quartiere di Sao Luiz do Puruna a Balsa Nova, un comune della regione metropolitana di Curitiba, nello stato di Paranà.

Secondo un rapporto preliminare della Polizia stradale, almeno sette persone sono morte nel grave incidente, ma il bilancio potrebbe essere provvisorio e non si conosce il numero dei feriti. Le autorità non hanno nemmeno ancora reso noto il numero di veicoli coinvolti, ma si parla di più di venti, per lo più Tir, almeno uno dei quali ha preso fuoco.

I video diffusi sui social media mostrano immagini impressionanti dell'incidente, con le auto completamente schiacciate dai camion, che a causa del loro pesante carico non sono riusciti a frenare e a evitare l'impatto. È stato coinvolto nel tamponamento anche un bus che trasportava la squadra U-17 del club calcistico di Londrina e lo staff tecnico ma fortunatamente nessuna delle 29 persone a bordo è rimasta uccisa o ferita, ha informato il club in un comunicato.