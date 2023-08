Donna attaccata da uno squalo, chiusa una spiaggia a New York

AGI - La spiaggia di Rockaway, una delle più frequentate dai newyorkesi, è stata chiusa in seguito all'attacco di uno squalo. Una donna di 65 anni, mentre stava nuotando a una quindicina di metri dalla riva, è stata morsa alla gamba.

Le immagini della ferita, definita dai media "raccapricciante", sono state pubblicate dal New York Post. La donna è stata salvata dai bagnini, che l'hanno raggiunta e trascinata a riva.

Secondo la gente del posto, è la prima volta che avviene un episodio simile in anni recenti a Rockaway Beach. La vittima dell'attacco è stata portata in gravi condizioni al Jamaica Hospital, ma non è in pericolo di vita anche se ha perso molto sangue. La polizia ha sorvolato l'area con l'elicottero ma non è riuscita a individuare lo squalo. Oggi la spiaggia è stata chiusa al pubblico, e squadre di agenti hanno battuto tutta l'area per evitare che qualcuno, compresi i surfisti, andasse in acqua.