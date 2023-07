Nel mar Baltico ci sono 300 mila tonnellate di bombe inesplose 

AGI - "C'è un pericolo nascosto nel mar Baltico: le 300 mila tonnellate di munizioni inesplose sul suo fondale. Questa è una delle sfide che ora dobbiamo affrontare per questo prezioso mare". Lo ha dichiarato il commissario europeo all'Ambiente, Virginijus Sinkevicius, in vista della Our Baltic Conference, che si terrà a Palanga, in Lituania, il 29 settembre.

There’s one hidden danger in the #BalticSea.



The 300,000 tonnes of unexploded munition on its seabed.



This is one of the challenges this precious sea faces that we must address now.



29 September, #OurBaltic conference.



