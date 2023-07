Dopo le barbe finte, spunta una foto di Prigozhin in mutande  

AGI - È spuntata online una foto che ritrae il fondatore di Wagner, Evgheni Prigozhin, in mutande. Prigozhin è immortalato mentre alza la mano e fa un cenno di saluto verso un fotografo (non è chiaro chi sia) mentre è seduto su una brandina con indosso una maglietta bianca e poco altro. La foto arriva dopo che la scorsa settimana i servizi di sicurezza russi hanno diffuso diversi selfie del capo del gruppo di mercenari russi, ritratto con barbe finte e vari camuffamenti, e anche della sua casa, immersa in un lusso molto kitsch.

Si è molto discusso delle immagini e perché escano proprio adesso. L'ipotesi è che siano un tentativo di gettare discredito sull'uomo che il 24 giugno ha fatto ammutinare le sue truppe portandole fino alle porte di Mosca: il Cremlino non sembra ancora ben capito cosa fare del leader mercenario, ma sembra evidente il tentativo di sminuire l'uomo.

La foto è circolata insistentemente su canali Telegram filorussi e potrebbe essere stata scattata in uno dei campi costruiti per i 'wagneriti' in Bielorussia. Secondo Belaruski Haijun, un organo di monitoraggio militare bielorusso indipendente, il primo canale a pubblicare la foto sosteneva che i metadati rivelavano che l'istantanea era stata scattata "il 12 giugno alle 07:24 del mattino".

Poi il post è stato modificato e la data di giugno è stata cambiata in luglio. "Supponiamo che questa foto sia stata effettivamente scattata il 12 luglio alle 07:24, e quindi Yevgeny Prigozhin fosse davvero in un campo vicino a Osipovichi, in particolare che abbia trascorso una notte lì". In effetti l'11 luglio l'aereo di Prigozhin era in Bielorussia.