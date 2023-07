L'esercito ucraino ha ricevuto le bombe a grappolo dagli Usa

AGI - L'Ucraina ha ricevuto bombe grappolo dagli Usa: lo ha riferito il generale ucraino Oleksandr Tarnavskyi, parlando alla Cnn. "Le abbiamo appena ricevute, non le abbiamo ancora usate, ma possono cambiare radicalmente" la situazione sul campo di battaglia, ha sottolineato, precisando che le controverse munizioni non verranno usate nelle aree civili.

Lavrov: "Gli F-16 saranno considerati una minaccia nucleare

Il fatto stesso della comparsa in Ucraina di caccia F-16 in grado di trasportare armi nucleari sarà considerato dalla Russia come una minaccia dall'Occidente in ambito nucleare. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in un'intervista al quotidiano Lenta.ru. La notizia è rilanciata dalla Tass.

"Un esempio di sviluppo estremamente pericoloso è il piano degli Stati Uniti di trasferire aerei da combattimento F-16 al regime di Kiev. Abbiamo informato le potenze nucleari di Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia che la Russia non può ignorare la capacità di questi aerei di trasportare armi nucleari armi. L'Ucraina sarà considerata da noi come una minaccia dall'Occidente nella sfera nucleare", ha sottolineato Lavrov.

Per Lavrov gli Stati Uniti e i suoi satelliti Nato creano il rischio di uno scontro armato diretto con la Russia, che è irto di "conseguenze catastrofiche". In Occidente, secondo Lavrov, stanno intraprendendo azioni che costringono ripetutamente la Russia a sottolineare i rischi di natura strategica, che sono generati da un'aggressiva politica anti-russa.

© John Lamparski / NurPhoto / Afp

Sergey Lavrov

Per Lavrov "la Russia condivide molte delle proposte dei partner per una soluzione in Ucraina, ma l'Occidente e Kiev rifiutano qualsiasi iniziativa di pace. Condividiamo molte delle proposte dei nostri partner. Ad esempio, come rispettare il diritto internazionale e la Carta delle Nazioni Unite, abbandonare la mentalità della guerra fredda, risolvere la crisi umanitaria, garantire la sicurezza delle centrali nucleari, porre fine alle sanzioni unilaterali, rifiutare l'uso dell'economia mondiale per scopi politici. Il regime di Kiev ha rifiutato direttamente e immediatamente la possibilità di negoziati basati su iniziative di pace proposte da Cina, Brasile e paesi africani", ha affermato Lavrov.

Secondo il capo del ministero degli Esteri russo, Mosca ha studiato "molto attentamente" tutte le iniziative di pace ricevute. "Abbiamo tenuto consultazioni speciali con un certo numero di partner, discusso le loro idee in dettaglio. A metà giugno, a San Pietroburgo, il presidente Vladimir Putin ha ricevuto i capi di diversi stati africani. Abbiamo avuto un colloquio significativo con l'assistente del presidente del Brasile per gli affari internazionali Celso Amorim, che ha visitato la Russia a fine marzo", ha aggiunto il ministro russo.

Tuttavia, come ha sottolineato Lavrov, a Kiev non hanno trovato niente di meglio che "chiedere prove di affidabilità a coloro che vorrebbero diventare un mediatore nel processo negoziale. In particolare, il ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov ha chiesto alla Cina di convincere la Russia a ritirare le sue truppe dall'Ucraina. Altrimenti, i contatti con i negoziatori cinesi sarebbero, secondo questa figura di Kiev, una perdita di tempo", ha detto Lavrov.