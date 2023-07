Harry Potter: 10.500 sterline per la 'Pietra filosofale' del '97  

AGI - Un raro esemplare della prima edizione del libro di J.K. Rowling 'The Philosoper's Stone' ('Harry Potter e la pietra filosofale', volume di esordio della celeberrima saga del maghetto), acquistato per 30 pence nel 1997, è stato battuto all'asta per 10.500 sterline. Si tratta, riferisce Bbc News, della prima edizione tirata in solo 500 copie, di cui una fu acquistata da un collezionista residente nello Staffordshire e morto al principio di quest'anno.

Il volume fu riposto in una scatola durante un trasloco e la sorella del collezionista temeva che fosse andato perduto. Ora se lo è aggiudicato un acquirente di Los Angeles di cui non è stata diffusa l'identità, ha detto il responsabile della casa d'asta, con sede a Lichfield, Richard Winterton.

"Siamo molto contenti di questo risultato" ha commentato. Il collezionista, che all'epoca viveva a Burntwood, compro' la copia dalla Wolverhampton Library. La sua famiglia ha spiegato che il congiunto era consapevole del valore acquisito nel tempo del libro, ma sospettava di averlo smarrito quattro anni fa, quando cambiando casa tutti i suoi volumi erano stati impacchettati in centinaia di scatole. "Sapevamo che possedeva quel libro, ma se gli chiedevi di localizzarlo non ne era in grado", ha aggiunto la sorella del collezionista, la quale ha raccontato che il fratello nutriva da sempre una passione per libri e oggetti da collezione. Il collezionista è morto improvvisamente a 55 anni e il volume è stato finalmente ritrovato dopo che un team della casa d'aste Winterton ha fatto una ricognizione dei suoi averi.