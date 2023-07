Biden incontrerà a Vilnius Zelensky ed Erdogan

AGI - Il presidente americano Joe Biden incontrerà mercoledì a Vilnius, al vertice Nato, l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky. Lo ha riferito la Cnn, citando un funzionario Usa. Durante il summit il capo della Casa Bianca avrà un bilaterale anche con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Lunedì il presidente Usa ha incontrato re Carlo III al castello di Windsor, nel loro primo colloquio da quando l'erede di Elisabetta II è stato incoronato. L'elicottero del presidente Marine One è atterrato sul territorio del castello e il presidente Usa è stato poi portato in corteo all'ingresso dove lo aspettava Carlo che lo ha accolto con una stretta di mano. Biden ha ricevuto il saluto reale dalle guardie gallesi riunite nel cortile del castello che hanno suonato l'inno nazionale americano.

Prima di incontrare il sovrano Biden è stato ricevuto a Downing Street, per un colloquio con il premier, Rishi Sunak. Londra è la prima tappa del tour europeo di Biden che avrà il suo culmine domani e mercoledì col vertice Nato a Vilnius.

Biden è arrivato a Downing Street sull'auto presidenziale, soprannominata The Beast; ha stretto la mano a Sunak e posato per le foto. Secondo la Casa Bianca, in agenda col premier britannico ci saranno "questioni di carattere bilaterale e globale". Il presidente Usa ha dichiarato che i rapporti tra Washington e Londra sono "solidi come una roccia".

"Siamo due dei più saldi alleati nella Nato e so che faremo tutto il possibile per rafforzare la sicurezza euro-atlantica". Lo ha detto il premier britannico, Rishi Sunak. Come riportano i media britannici, Sunak ha detto che con il capo della Casa Bianca affronterà anche il tema del "rafforzamento della cooperazione e la sicurezza economica congiunta a vantaggio dei nostri cittadini".