Depardieu accusato di aggressione sessuale (ed è la 13esima volta!)

AGI - "Mi ha bloccata contro il muro": con questa testimonianza in esclusiva a France Inter è arrivata una nuova accusa per aggressione sessuale a carico di Gerard Depardieu, già denunciato da altre 13 donne con lo stesso motivo e incriminato per presunto stupro. In Francia fa scalpore l'imbarazzante sfogo di un'assistente di scena, presentata dai media con il nome di Lea per proteggerne l'anonimato, che ha raccontato del comportamento fuori luogo della star del cinema d'Oltralpe. Per timore di "rappresaglie professionali" e per il fatto che Depardieu va considerato "intoccabile", al momento la donna non ha sporto formale denuncia.

Il tentato stupro risalirebbe a diversi anni fa, sul set di un telefilm, dove l'allora 27enne era incaricata della gestione degli attori, tra cui lo stesso Depardieu. Con lui aveva già lavorato in passato ed era già stata oggetto di proposte sessuali, commenti fuori luogo e "mani vaganti", ma aveva dovuto accettare l'incarico per motivi economici.

Sul set del telefilm ogni giorno si è verificato lo stesso copione. "All'inizio si trattava di commenti sul mio fisico davanti a tutto il team tecnico", ha raccontato l'assistente alla regia, che ha poi ricevuto "proposte sempre più insistenti di rapporti sessuali, anche a pagamento, oltre a mani che vagavano, sulle natiche e nell'inguine". Un giorno, su richiesta del suo supervisore, dovette stare da sola in una stanza con l'attore in modo che non entrasse sul set durante una ripresa. "Si è tirato giù i pantaloni e mi ha mostrato il suo sesso. Sono andata nel panico e ho lasciato la stanza di corsa. Mi ha raggiunto nel corridoio, inchiodato contro il muro, ma la sua pancia stava bloccando tutto, quindi non ha potuto fare niente", ha ancora denunciato la donna.

La pressione era molto forte quindi ha proseguito l'incarico fino alla fine, promettendosi di non lavorare mai più con Depardieu, e ha confidato l'accaduto a pochi colleghi. Da allora sono passati otto anni e le sue rivelazioni si aggiungono a quelle di Mediapart, che lo scorso aprile ha rivelato le testimonianze di 13 donne che accusano Gerard Depardieu di violenze sessiste e sessuali, commesse tra il 2004 e il 2022. I legali dell'attore non hanno risposto alle domande di France Inter su questi ultimi fatti. Gerard Depardieu è già incriminato per sospetto stupro e violenza sessuale nei confronti dell'attrice Charlotte Arnould, ma l'attore ha sempre negato tutte le accuse che potrebbero rientrare nel diritto penale