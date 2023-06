Il maltempo getta gli Usa nel caos, seimila voli cancellati o in ritardo

AGI - Oltre 6mila voli hanno subito cancellazioni o ritardi negli Stati Uniti a causa delle forti tempeste che hanno colpito l'est, il sud-est e il centro-ovest del Paese. Gli aeroporti più colpiti sono nell'area di New York City (LaGuardia, Newark, John F. Kennedy), Atlanta e Chicago.

Le compagnie aeree che hanno avuto il maggior numero di cancellazioni o ritardi sono United Airlines, con il 29% dei voli interessati; seguono Republic con il 23% ed Endeavour Air con il 16%.

Scattered damaging winds are most likely from the Carolinas to parts of the Mid-Atlantic and Northeast States through this evening. https://t.co/VyWINDk3xP https://t.co/DSM7GZaSrj