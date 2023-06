AGI - È grazie alla collaborazione fra Italia e Austria se l'Unione Europea sta cambiando paradigma sul tema dei migranti. Lo ha detto dopo il bilaterale con il cancelliere austriaco Karl Nehammer la premier Giorgia Meloni.

Meloni oggi è in Austria presso l'abbazia di Goettweig, dove interviene all'Europa Forum Wachau.

Al suo arrivo all'abbazia la presidente del Consiglio italiana è stata accolta dal cancelliere austriaco Nehammer. Sul tavolo, la questione migratoria e la situazione in Ucraina.

Meloni, in una nota di palazzo Chigi, ha confermato di seguire "con attenzione gli eventi che si stanno svolgendo in Russia e che testimoniano come l'aggressione all'Ucraina provochi instabilità anche all'interno della Federazione Russa".