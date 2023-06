Più di 6mila evacuati e 600 chilometri sommersi per la rottura della diga

AGI - I servizi di soccorso ucraini hanno evacuato più di 2 mila persone dalle aree colpite dalla distruzione della diga di Nova Kakhovka, nel Sud dell'Ucraina, il cui straripamento ha sommerso circa 600 chilometri quadrati. Lo ha annunciato l'amministrazione militare ucraina di Kherson, Oleksandr Prokudin.

Il capo dell'amministrazione militare di Kherson ha anche spiegato che il livello medio dell'acqua nella parte del fiume Dnepr a Sud della diga è arrivato a di 5,61 metri. Dei 600 chilometri quadrati allagati, ha aggiunto Prokudin, il 32% si trova sulla sponda occidentale del Dnepr, che è sotto il controllo del governo di Kiev.

Il restante 68% si trova sulla sponda orientale, occupata dalla Russia. Il fiume Dnepr taglia in due la provincia di Kherson. La nuova centrale idroelettrica di Kakhovka, di cui faceva parte la diga distrutta, si trovava sulla sponda orientale del fiume ed è quindi sotto il controllo russo.

Intanto, l'agenzia di stampa russa Tass, citando i servizi di emergenza nella parte meridionale occupata della regione ucraina di Kherson, ha riferito che fino a 14 mila abitazioni risultano allagate e che sono quasi 4.300 le persone evacuate.

Tre morti annegati

Tre persone sono morte a causa delle inondazioni, secondo quanto riferiscono i media locali, rendendo conto così delle prime vittime accertate del disastro di cui Kiev e Mosca si accusano a vicenda.

Citando il sindaco in esilio della città di Oleshky occupata dai russi, Yevhen Ryshchuk, il Kyiv Independent ha riferito che "tre persone sono annegate" nella regione di Kherson.

Kiev, 5 anni e 1 miliardo per ricostruire la diga di Kakhovka

Ci vorranno almeno 5 anni, con una spesa di un miliardo di dollari, per costruire una nuova centrale elettrica, ha dichiarato il capo della compagnia energetica statale ucraina Ukrhydroenergo Ihor Syrota, secondo quanto riportato dal giornale Kiev Independent. "La costruzione di una nuova diga e di una centrale idroelettrica nel sito della distrutta centrale idroelettrica di Kakhovka richiederà almeno cinque anni e almeno 1 miliardo di dollari", ha reso noto Syrota.

Aiea, il livello dell'acqua nella centrale di Zaporizhzhia scende ancora

Sono in corso i lavori per garantire che il bacino di raffreddamento della centrale nucleare di Zaporizhzhia abbia la massima quantità di acqua dopo la distruzione della diga di Kakhova, ha comunicato l'Aiea, secondo quanto riportato da Kiev Independent. Il livello dell'acqua del serbatoio continua a scendere in seguito alla distruzione della centrale idroelettrica, ha avvertito l'Agenzia internazionale per l'energia atomica.