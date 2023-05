La fregata Fasan approda a New York [VIDEO]

AGI - È una delle attrazioni a New York nella settimana che porta al Memorial Day, il giorno in cui, lunedì, negli Stati Uniti si ricordano i Caduti americani di tutte le guerre. Fino al 30 maggio la fregata Virginio Fasan, della Marina Militare italiana, è ormeggiata al Pier 90 Nord di Manhattan, a pochi isolati da Times Square.

Dopo le due soste in Canada a Quebec City e a Halifax, questa è la prima tappa negli Stati Uniti della nave impegnata nella Campagna che vedrà partecipare l'unità della Marina militare alla Composite Training Unit Exercise, aggregata al gruppo navale di scorta alla portaerei nucleare Usa "Dwight D. Eisenhower".

La missione consolida il rapporto stretto tra Stati Uniti e Italia e quello tra la Marina militare italiana e la Royal Canadian Navy. Il comandante della Fasan è il capitano di fregata Fabio Casamassima, 42 anni, di Taranto.

Ad accogliere i visitatori c'è anche l'ammiraglio di divisione Giacinto Sciandra. Sabato la nave, dotata di un vasto sistema tecnologico di ultima generazione, sarà aperta al pubblico dalle 15 alle 18, domenica dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Lunedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Prossima tappa della Fasan sarà Norfolk, in Virginia. In navigazione da aprile, partita da La Spezia, la fregata Fasan rientrerà in Italia a fine luglio, dopo cento giorni di missione.