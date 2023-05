Governo Usa vicino ad un accordo sul tetto del debito

AGI - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il massimo esponente repubblicano del Congresso, Kevin McCarthy, stanno chiudendo un accordo che aumenterebbe il tetto del debito del governo di 31,4 trilioni di dollari per due anni e tagliando. Lo riferisce l'agenzia Reuters.

L'accordo non è stato ancora finalizzato e ci sono ancora una serie di questioni che vanno oltre i livelli di spesa. In base a quanto trapela, il tetto del debito dovrebbe essere alzato per due anni, ma tagliando le spese, escludendo quelle per la difesa e per i veterani. I Repubblicani stanno cercando ancora di aggiungere ai tagli il Medicaid, cioè l'assistenza sanitaria per le fasce deboli.