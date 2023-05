Putin: "Chi sostiene un mondo unipolare si spara sui piedi"

AGI - "Coloro che sostengono un mondo unipolare "si sparano a un piede". Non usa mezzi termini il presidente russo Vladimir Putin nel suo intervento al secondo Forum economico euroasiatico. "Chi la pensa in questo modo - ha aggiunto il capo del Cremlino citato dall'agenzia Ria Novosti - danneggia l'economia globale e sostanzialmente si spara a un piede, e anche nei piedi di coloro che sono ancora costretti a obbedire ai suoi ordini".

"Vediamo che sull'arena globale si stanno verificando cambiamenti davvero profondi e fondamentali", ha spiegato. "Sempre più Stati stanno intraprendendo un percorso verso il rafforzamento della sovranità nazionale, perseguendo una politica interna ed estera indipendente e indipendente e aderendo al proprio modello di sviluppo".

"Cambiamenti drammatici stanno avvenendo anche nella sfera finanziaria internazionale. E vorrei notare con soddisfazione che la Russia non solo sta riuscendo ad adattarsi, ma sta anche diventando uno dei leader in questi processi", ha aggiunto Putin.

"Le cifre parlano da sole. Nonostante la crisi su larga scala dell'economia e del commercio globali, i notevoli rischi geopolitici e il fattore di incertezza, il PIL totale dell'Unione eurasiatica per il 2022 è diminuito, ma è diminuito dell'1,6%", smentendo chi, dall'occidente, prevedeva uno scenario di crollo dell'economia nell'area. "Non è successo niente del genere, e chiaramente non accadrà più", ha assicurato il presidente russo citato da Ria Novosti.

La crisi energetica in Europa

OIl leader del Cremlino è tornato anche a parlare della crisi energetica che si è sviluppata l'anno scorso nei Paesi europei. "Non voglio tornare su ciò che i nostri avversari hanno pontificato costantemente e riguardo alla crisi energetica in Europa, anche se voglio ricordare ancora una volta di chi è la colpa. Sì, c'è stata una crisi. I prezzi ora, grazie a Dio, si stanno avvicinando a livelli economicamente sani per le risorse energetiche".

Putin ha anche sottolineato che la Russia non è responsabile della crisi. "Chi è da incolpare per quello che è successo? Il Nord Stream 1 è saltato in aria; il Nord Stream 2 non è stato avviato. La rotta del gas Yamal-Europa attraverso la Polonia è stata chiusa. L'abbiamo chiusa noi? L'hanno chiusa loro. Delle due linee del gasdotto che attraversano l'Ucraina, Kiev ne ha chiusa una. Non l'abbiamo fatto noi", ha detto.

"Noi adempiamo completamente a tutti i nostri obblighi. E, naturalmente, prima di tutto, voglio sottolineare che stiamo facendo e continueremo a fare questo in relazione ai Paesi dell'Unione economica eurasiatica", ha concluso.