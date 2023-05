Un drone è partito dalla base di Sigonella per una missione in Ucraina

AGI - Un drone Usa RQ-4 Global Hawk è partito dalla base di Sigonella per una missione di ricognizione al largo della Crimea. Lo scrive Rbc-Ucraina. Il drone ha attraversato spazi aerei europei per poi entrare sul Mar Nero. Si tratta di un aereo senza pilota che può restare in volo per 34 ore.

La Nato effettua molti voli di ricognizione impiegando aerei-radar e droni, oltre che i satelliti, per seguire la guerra in Ucraina.

Il Global Hawk, prodotto da Northrop Grumman, può sorvegliare in un periodo di 24 ore fino a 100mila chilometri quadrati di territorio.

Il drone viene utilizzato come piattaforma Hale (High Altitude Long Endurance) per la raccolta di informazioni a supporto di operazioni militari in tutto il mondo. In combattimento, le sue capacità di sorveglianza consentono un più preciso puntamento delle armi.