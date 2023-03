 Le piogge accumulate in California potrebbero 'resuscitare' un lago fantasma

AGI - Un lago prosciugato 80 anni fa sembra destinato a riapparire, con le piogge mostruose accumulate durante l'umida stagione invernale in California che sommergono i fiumi dello Stato. Anche se la primavera è ormai arrivata nell'emisfero settentrionale, lo Stato più popoloso d'America non ha avuto tregua: i meteorologi hanno previsto altri 10 centimetri di pioggia e fino a 120 centimetri di neve sulle montagne. "Un altro evento significativo che si aggiunge a tutto quello che è successo prima, causerà alcuni problemi importanti", ha scritto il meteorologo Daniel Swain su Twitter.

Nella Central Valley californiana, le autorità hanno emesso ordini di evacuazione per i residenti delle comunità della contea di Tulare, dove un lago prosciugato intorno alla Seconda Guerra Mondiale potrebbe riapparire. "Le prospettive di acqua alta sempre più gravi in quella che si preannuncia come una stagione record per il deflusso del fiume Kings hanno portato il Distretto di Sacramento del Corpo degli Ingegneri dell'Esercito degli Stati Uniti (USACE) ad annunciare l'intenzione di iniziare un raro rilascio di acqua nel vecchio letto del lago Tulare", si legge in un comunicato del King's River Conservation District (KRCD).

I rilasci, che raggiungono i 42 metri cubi al secondo, inizieranno a portare i flussi di piena nell'ex letto del lago nella contea di Kings" "Si prevede che continueranno a tempo indeterminato, hanno detto i funzionari dell'USACE, forse fino a qualche ora dell'estate". Un tempo il lago Tulare era il più grande lago d'acqua dolce degli Stati Uniti occidentali, alimentato principalmente dallo scioglimento delle nevi della Sierra Nevada. Ma quando l'area è stata sviluppata per l'agricoltura e i fiumi sono stati deviati per l'irrigazione, il lago si è ridotto e a metà del XX secolo era diventato terreno agricolo.

Da allora si è allagato periodicamente, anche nel 1983, quando le montagne furono coperte da una nevicata record, e il 2023 si preannuncia in grado di rivaleggiare con quei totali. Definendolo "l'inverno che non vuole finire", il National Weather Service (NWS) di Reno, sul versante orientale della Sierra, ha dichiarato martedì che quest'anno è la seconda stagione più nevosa degli ultimi 77 anni.

Gli Stati Uniti occidentali sono stati investiti da un treno di fiumi atmosferici - nastri carichi di umidità che trasportano l'acqua dal Pacifico sulla terraferma. La regione soffre di una siccità pluridecennale, ma quest'inverno sono cadute così tante piogge e nevicate che il terreno, un tempo arido, è ormai saturo.

Ogni evento piovoso successivo porta con sè la minaccia di inondazioni, poichè il terreno non è in grado di assorbire altra acqua. Ieri l'NWS ha emesso un avviso di alluvione per alcune zone di San Francisco e per le aree a sud, invitando la popolazione a prestare la massima attenzione durante gli spostamenti.

"I livelli dell'acqua sono estremamente alti nei fiumi, torrenti e ruscelli della zona. Le forti piogge al di sotto dei 1.200 metri potrebbero causare inondazioni o peggiorare quelle in corso da oggi a mercoledì sera", ha twittato l'NWS di Hanford.