Trovati in possesso di libri per bambini. Due arresti a Hong Kong

AGI - Due uomini di 38 e 50 anni sono stati arrestati Hong Kong perché trovati in possesso di libri per bambini giudicati sediziosi dalle autorità.

Secondo il quotidiano Mingpao nei libri illustrati, inviati dalla Gran Bretagna, si ritraggono gli abitanti di Hong Kong come delle pecore che cercano di difendere il loro villaggio dai lupi. Un chiaro riferimento, secondo le autorità, alle rivolte del 2019 e alle contestazioni nei confronti del governo di Pechino.

#HongKong police arrested 2 more people over children's books "Sheep Village"



The book series was published by the now defunct General Union of Hong Kong Speech Therapists.

5 of its members were convicted of publishing "seditious publications" and sentenced to 19 mths in prison. https://t.co/8HPLyfuhTG