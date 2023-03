La Brexit mette in crisi Downton Abbey

AGI - Tira aria di crisi al castello di Highclere, set di Downton Abbey, nel Sud dell'Inghilterra: i proprietari non riescono più a organizzare grandi matrimoni per mancanza di personale, in primis studenti di Paesi Ue, conseguenza diretta della Brexit.

A riferire della perdita di quello che rappresentava il 40% degli introiti totali è la contessa di Carnarvon, proprietaria del castello vittoriano e di oltre 2 mila ettari di terre, col marito, l'ottavo conte.

© AFP Matrimonio a Highclere Castle

Addio persino al tea time pomeridiano, ma sulla carta è ancora possibile organizzare matrimoni di una ventina di ospiti, anche se per le spese elevate da sostenere, il gioco non ne vale la candela. Ai tempi d'oro, il castello reso famoso per l'ambientazione della serie televisiva britannica in costume di successo mondiale Downton Abbey, a ogni stagione ospitava in media 25 matrimoni con almeno 100 ospiti, ora impossibili da gestire in assenza di personale addetto all'accoglienza e al ricevimento, in passato per lo più studenti universitari originari di Paesi europei, che conciliavano studio e lavoro.

© AGF Downton Abbey

Dall'entrata in vigore della Brexit, il 1 gennaio 2021, il numero di studenti Ue ammessi nelle università britanniche è stato dimezzato e le domande di ammissione sono calate del 40%. La Gran Bretagna sta pagando le conseguenze dirette della penuria di manodopera - per le difficoltà nel rilascio dei visti di lavoro - in vari settori quali edilizia, manufatto, logistica, oltre a quello alberghiero, della ristorazione e del turismo.

Ulteriori aggravanti allo stato di salute economico del castello di Highclere e della famiglia Carnarvon sono stati l'inflazione a due cifre - che aumenta i costi di gestione e manutenzione - e prima lo stop a viaggi e feste per la pandemia di Covid-19. Il castello di Highclere non è riuscito a evitare la crisi economica, quindi i blasonati proprietari sono stati costretti a riorientare il business e ora puntano sulla vendita di bottiglie di gin, a 42 dollari l'unità, che riscuote già un discreto successo, soprattutto negli Stati Uniti.

© AGF Downton Abbey

"Sta iniziando, sta nascendo ma è un'attività che utilizzando il nostro marchio può generare entrate per sostenerci, si spera in futuro", ha auspicato la contessa di Carnarvon, nostalgica di un passato molto recente, ma già diventato un lontano ricordo.