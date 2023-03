Scontri durissimi per il controllo del centro di Bakhmut

AGI - Si combatte duramente per il controllo del centro di Bakhmut, cittadina nella regione ucraina del Donetsk in posizione strategica teatro da mesi di una violentissima battaglia. Il punto focale delle ostilità sarà l'impianto metallurgico Azom, sul quale circolano notizie contrastanti (il seguitissimo blogger militare russo Rybar sostiene chew i gruppi d'assalto russi di Wagner vi siano già entrati).

La recrudescenza degli scontri per il controllo della città è confermata dall'esercito ucraino ("I russi avanzano da varie direzioni" verso "i quartieri centrali"). Anche Yevgeny Prigozhin, il capo e fondatore del gruppo di mercenari russi Wagner, in mattinata aveva detto che la situazione a Bakhmut "è molto difficile". "Tanto più ci avviciniamo al centro, tanto più duri sono gli scontri", aveva dichiarato. Entrambi le parti considerano la conquista di Bakhmut determinante per il destino del conflitto nel Donbass.

Due giorni fa Prigozhin aveva pubblicato un video su Telegram che lo ritraeva in piedi sul tetto di un grattacielo in quella che affermava essere Bakhmut. "Questo è l'edificio dell'amministrazione comunale, questo è il centro della citta'", ha detto Prigozhin nel video, indicando un edificio in lontananza, "è a un chilometro e duecento metri di distanza".

La cosa più importante ora è ricevere munizioni e "andare avanti", aveva detto ancora il cosiddetto "chef di Putin". Wagner ha guidato le offensive contro le città dell'Ucraina orientale, tra cui Bakhmut, in quello che è diventato il combattimento più lungo e sanguinoso dell'assalto russo durato un anno. Entrambe le parti hanno subito pesanti perdite intorno a Bakhmut, sede di un cruciale snodo autostradale del Donbass.

Prigozhin, alleato del presidente Vladimir Putin, è stato coinvolto in una lotta di potere con il ministero della Difesa, Serghei Shoigu, e ha più volte rivendicato le sue vittorie sul campo di battaglia davanti all'esercito russo. Prigozhin ha spesso criticato i vertici della Federazione e ha accusato l'esercito di non condividere le munizioni con le sue forze di fanteria.

Secondo un blogger militare russo molto noto, Rybar, "i gruppi d'assalto" di Wagner sono già entrati nell'impianto, ma la notizia non è stata confermata. Rybar ha anche avvertito che l'assalto alla struttura - che è tentacolare, con una rete di passaggi sotterranei e decine di piani sotto terra - sara' "complicato".