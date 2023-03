Robert De Niro "invade" la Spagna. Il lusso di Nobu anche a Siviglia

AGI - Il marchio Nobu, che contraddistingue gli hotel di lusso e i ristoranti fusion giapponesi, approderà nel centro storico di Siviglia entro l’imminente primavera, si legge sulle pagine Affari e Finanza del Paìs, occupando un edificio ristrutturato in Plaza de San Francisco, accanto al Municipio di Siviglia. Il fatto curioso, però, è che il marchio americano ha tra i suoi fondatori l’attore americano Robert De Niro, interprete di tanti film di successo.

Per la società si tratta ormai del sesto hotel Nobu aperto in Spagna. Tre sono già in funzione a Barcellona, Marbella e Ibiza mentre altri tre sono di prossima apertura. “Quello di Siviglia sarà il primo ad aprire, San Sebastian è previsto per l’estate, poi dovrebbe seguirne un altro a Madrid”, scrive il giornale madrileno, che sottolinea: “Nobu è un marchio di hotel e ristoranti di successo lanciato a New York dall’attore Robert de Niro con lo chef giapponese Nobu Matsuhisa e il produttore cinematografico Meir Teper”, ha già 16 sedi in tutto il mondo e prevede l’apertura di altre 19, secondo quel che si legge sullo stesso sito della società di gestione.

L’edificio di Siviglia è stato ristrutturato nei mesi scorsi da Millennium, società di investimento quotata nel mercato immobiliare che è partner di Nobu e che si sta specializzando nell’apertura di strutture a cinque stelle gestite da marchi nazionali e internazionali.

Uno dei principali obiettivi di Millennium, per esempio, “è la riqualificazione di un edificio in Calle Sevilla a Madrid dove presto aprirà un JW Marriot” andando così’ a rafforzare quell’area accanto al Four Seasons e trasformarla in una nuova area turistica di lusso”. Millennium è controllata al 49,72% dal fondo statunitense Castlelake e tra gli azionisti figurano anche Mutua de la Abogacìa, l’imprenditore José Maria Castellano e Javier Illàn, presidente e a.d. della società immobiliare.

Quanto a Siviglia, la città spicca per essere tra le principali mete del momento. Da un solo hotel che aveva se ne sono aggiunti in poco tempo altri tre. Tutti di gran lusso.