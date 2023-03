La Nasa monitora un nuovo asteroide: "C'è una piccola possibilità che ci colpisca nel 2046"

AGI - Un asteroide appena scoperto delle dimensioni di una piscina olimpionica ha una "piccola possibilità" di entrare in collisione con la Terra tra 23 anni, con un potenziale impatto il giorno di San Valentino del 2046. È quanto sostiene il Planetary Defense Coordination Office della NASA.

L'asteroide ha una possibilità su 625 di colpire la Terra, sulla base delle proiezioni dei dati dell'Agenzia spaziale europea, sebbene il sistema Sentry del Jet Propulsion Laboratory della NASA stimi invece le probabilità come una su 560.

We've been tracking a new asteroid named 2023 DW that has a very small chance of impacting Earth in 2046. Often when new objects are first discovered, it takes several weeks of data to reduce the uncertainties and adequately predict their orbits years into the future. (1/2) pic.twitter.com/SaLC0AUSdP