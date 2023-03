Fukushima prova a rinascere con il turismo sciistico

AGI - Oltre gli stigmi della sciagura nucleare, Fukushima sta provando a rinascere puntando sulla neve e gli sport invernali, per rilanciarsi come meta turistica, soprattutto per gli stranieri. Autorità e professionisti del turismo della regione nord-orientale dell'arcipelago nipponico hanno lanciato un'intensa campagna promozionale per vantare le sue attrattive e le offerte, con un'attenzione particolare al mercato australiano.

L'emergente settore sciistico di Fukushima ha sofferto molto dopo l'incidente nucleare dell'11 marzo 2011 causato da un gigantesco tsunami. Poi il Giappone si è chiuso ai visitatori stranieri durante la pandemia di Covid-19 per più di due anni e dalla scorso ottobre ha completamente riaperto al turismo internazionale.

© Kazuhiro NOGI / AFP Turismo invernale a Fukushima

A Fukushima, una delle stazioni più frequentata è quella di Bandai, a un centinaio di chilometri all'interno, quindi distante dalla centrale nucleare incidentata di Fukushima Daiichi e dai rischi tsunami sulla costa. Quasi 12 anni fa i nuclei di tre reattori sono andati in fusione a causa dello tsunami. Le aree entro un raggio di 20 km dall'impianto sono state evacuate, ma la maggior parte del dipartimento non è mai stata colpita dalle radiazioni. E dopo un'intensa opera di bonifica, solo il 2,4% della superficie del dipartimento rimane oggi interdetta all'accesso.

Nonostante ciò, "la popolarità di Fukushima presso i turisti stranieri resta bassa", classificandosi al 43 posto su 47 dipartimenti giapponesi, sottolinea Go Morimoto, direttore immobiliare di Bandai. Nel 2019, prima della comparsa del Covid-19, quasi la metà dei turisti stranieri in Giappone ha visitato Tokyo, il 30% si è recato a Kyoto e l'8% a Hokkaido, la grande isola settentrionale dell'arcipelago, che ospita in particolare la famosa località sciistica. Appena lo 0,3% dei visitatori stranieri si è avventurato nel dipartimento di Fukushima, a soli 90 minuti di treno da Tokyo.

L'ex proprietario della stazione sciistica di Bandai, un fondo di investimento americano, l'ha venduta nel 2015, convinto che fosse "impossibile per il turismo ripartire", ricorda il signor Morimoto, vantando il "potenziale" della neve farinosa di Fukushima per rivaleggiare con principali destinazioni per gli sport invernali del Giappone. Oltre agli sport invernali, anche altre attrazioni turistiche di Fukushima stanno vivendo una rinascita. La piccola linea ferroviaria di Tadami sembrava condannata dopo il 2011, essendo stata scarsamente percorsa e danneggiata da inondazioni torrenziali pochi mesi dopo il disastro nucleare.

Ma le autorità locali hanno lottato per salvare questa linea aperta nel 1928, che attraversa paesaggi e paesi pittoreschi. Dalla sua completa riapertura lo scorso ottobre, i suoi treni si sono riempiti di turisti desiderosi di scattare foto per i loro account Instagram, ha testimoniato Tetsuya Sato, funzionario di un ufficio turistico locale. "Non appena il traffico sulla linea è ripreso, le carrozze erano piene di passeggeri, anche nei giorni feriali. Non abbiamo mai previsto una tale tendenza, ma siamo cosi' felici", ha detto Sato.