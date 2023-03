La Francia rimborserà le coppette mestruali alle under 25

AGI - La Francia rimborserà gli assorbenti mestruali riutilizzabili, come la biancheria intima e le coppette mestruali, alle donne sotto i 25 anni a partire dal 2024, ha annunciato il primo ministro Élisabeth Borne. "È impensabile che le donne non possano ottenere le protezioni di cui hanno bisogno", ha dichiarato Borne a France 5, prima della Giornata internazionale della donna.

La Previdenza Sociale rimborserà l'acquisto di questi presidi sanitari da acquistare in farmacia e la misura sarà inserita nei bilanci del 2024, ha precisato il capo del governo centrista. "Con questo nuovo progresso sociale, intensifichiamo la nostra lotta contro la precarietà mestruale", ha twittato il ministro della Salute François Braun.

Comme l’a annoncé @Elisabeth_Borne, les protections périodiques réutilisables seront remboursées par la Sécurité sociale pour les femmes jusqu’à 25 ans, à partir de l’année prochaine.

Avec ce nouveau progrès social, nous intensifions notre lutte contre la précarité menstruelle. pic.twitter.com/Iu4FfW6qIg — François Braun (@FrcsBraun) March 6, 2023

Dal 1° gennaio, i preservativi sono gratuiti per i giovani sotto i 26 anni, così come i contraccettivi d'emergenza per tutte le donne, senza prescrizione medica.