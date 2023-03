Terzo giorno di proteste in Grecia dopo il disastro ferroviario

AGI - Terza giornata di proteste in Grecia nell'ultimo giorno di lutto nazionale per il disastro ferroviario che ha causato la morte di 57 persone, tra cui molti studenti, e ha scatenato un'ondata di indignazione per i guasti alla rete ferroviaria. Ad Atene e in altre città del Paese, ci saranno manifestazioni in serata, mentre i sindacati delle ferrovie hanno indetto uno sciopero per il secondo giorno consecutivo, denunciando "la mancanza di rispetto che i governi hanno dimostrato negli anni verso le ferrovie greche, che ha portato" a questa catastrofe.

La polizia greca ha fatto irruzione nella stazione ferroviaria di Larissa, nell'ambito delle indagini sella collisione tra due treni che ha causato la morte di almeno 57 persone. Lo ha riferito un portavoce. "La polizia ha sequestrato tutti i documenti che possono essere utili alle indagini", ha spiegato.