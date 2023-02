Petrolio, la Russia interrompe le forniture alla Polonia 

AGI - La Russia ha interrotto la fornitura di petrolio alla Polonia attraverso l'oleodotto Druzhba. Lo riferisce il gruppo polacco Pkn Orlen operante nel settore del petrolio e della rivendita di carburanti. Da febbraio, dopo la scadenza del contratto con la russa Rosneft, Orlen si rifornisce di petrolio grazie a un accordo con la russa Tatneft.

L'oleaodotto Druzhba è stato esentato dalle sanzioni che l'Unione Europea ha imposto alla Russia in seguito alla sua invasione su larga scala dell'Ucraina.

L'oleodotto, che fornisce petrolio alla Polonia e alla Germania, oltre che all'Ungheria, alla Repubblica Ceca e alla Slovacchia, è stato escluso dalle sanzioni per aiutare i Paesi con opzioni limitate per forniture alternative. Il gigante petrolifero polacco ha annunciato che la Russia ha interrotto le consegne di petrolio attraverso l'oleodotto Druzhba in base all'ultimo contratto in vigore, che copriva circa il 10% del fabbisogno di Orlen.

"Le consegne attraverso l'oleodotto Druzhba alla Polonia sono state interrotte dalla parte russa", ha dichiarato il gruppo polacco in una dichiarazione all'Afp.