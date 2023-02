Passeggia con il cane e viene attaccata da un alligatore: succede in Florida

AGI - È stata fatale, per un'anziana di 85 anni, la sua quotidiana passeggiata assieme al cane nei dintorni di una comunità di pensionati, Spanish Lakes Fairways di Fort Pierce, in Florida. La donna è stata trascinata in acqua da un alligatore di 3 metri e di circa 3 chili di peso sotto gli occhi terrorizzati di una vicina di casa.

"Ricordo solo che è venuta a galla e ha preso aria e le ho detto di nuotare verso la barca a remi ma lei ha risposto 'non posso, l'alligatore mi ha preso'", ha raccontato la donna che ha afferrato un palo nella speranza vana di aiutare la sua amica. "Ho quindi preso un bastone sperando di agganciare o colpire il rettile ma ...non c'era più", ha aggiunto spiegando di non aver potuto fare molto altro che aspettare i soccorsi.

Il cane è sopravvissuto all'attacco, ma la donna purtroppo non ce l'ha fatta, ha riferito la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) ai media statunitensi.

Un elicottero dell'ufficio dello sceriffo della contea di St Lucie è riuscito poi a localizzare l'alligatore nel lago, e in seguito i cacciatori lo hanno trascinato fuori.

È abbastanza frequente avvistare gli alligatori in Florida, attraversano le strade, prendono il sole sui campi da golf o si annidano nei suoi ampi corsi d'acqua.

Ma le probabilità di essere attaccati da questi rettili non sono alte: è solo una su 3,1 milioni per un residente della Florida. Dal 1948 al 2021 solo 26 morsi hanno provocato vittime umane.