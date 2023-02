A New York riapre il caffè di "Harry ti presento Sally"

AGI - Il "club dei cuori infranti" riapre. La "Loeb Boathouse" di Central Park, il celebre ristorante art decò nel parco metropolitano di New York, riaprirà a giugno, appena nove mesi dopo la sua chiusura. Il sindaco Eric Adams ha raggiunto un accordo con una serie di investitori, tra cui il proprietario dei Dallas Cowboys, una delle franchigie più popolari di football americano, per investire tre milioni e mezzo di dollari e garantire la riapertura della Boathouse per almeno dieci anni.

Manca solo l'approvazione finale del municipio, ma quella sembra solo una formalità, al punto che circola già il menù: tra i piatti proposti, toast di omelette, spinaci e funghi a ventitré dollari e hamburger a venticinque. Nell'annunciare la riapertura, Adams ha raccontato di quando frequentava il ristorante sul lago da giovane: "Ero da poco un poliziotto, andavo sulla barchetta con le mie fidanzate. Non possiamo perdere questo patrimonio della città".

L'attuale struttura, bianca e a vetri in stile vittoriano, risale al 1954, ma nacque sulle ceneri di quella realizzata nel 1860, quando da tutta la città i newyorkesi si ritrovavano a bere un caffè, gustare il tramonto sul lago e concedersi una romantica uscita su una delle piccole barche a noleggio.

La popolarità a livello globale è stata raggiunta da "Loeb" nell'89 grazie al film "Harry ti presento Sally". Una delle scene più famose venne girata qui. "Ho rotto con Joe", diceva un'affranta Sally, interpretata da Meg Ryan, alle amiche sedute attorno a un tavolo, con vista lago. "Quando?", chiedeva una. "Lunedì", rispondeva lei. "Vuoi dire che Joe ora è libero?". Il bello della vera amicizia.

Adesso i cultori del film riavranno la possibilità di visitare la "scena" e molto prima di quanto avrebbero sperato. Perché quando il 16 ottobre dell'anno scorso la proprietà di "Loeb" aveva annunciato la chisura, le possibilità di una riapertura erano pari a zero. Troppo alti i costi per mantenere la struttura e i suoi cento dipendenti, considerata la crisi generale e il calo di presenze nel periodo autunnale e invernale.

La nuova proprietà, "Legends", ha annunciato che investirà più di tre milioni di dollari per allargare i bagni e rinnovare tutta l'area esterna, in modo da rendere ancora più irresistibile l'esperienza per i clienti attovagliati sul patio in legno, là dove Sally un giorno di oltre trent'anni fa portò il suo cuore infranto.