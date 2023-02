Un alligatore è stato catturato in un parco di New York

AGI - I lavoratori del Prospect Park di Brooklyn, a New York, hanno catturato un alligatore di un metro e mezzo che nuotava in uno stagno del parco. Meghan Lalor, rappresentante del Dipartimento dei Parchi, ha dichiarato al New York Post che il rettile era probabilmente un animale domestico il cui proprietario aveva deciso di liberarlo nelle acque pubbliche. "Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e l'animale è in fase di valutazione", ha aggiunto Lalor.

L'alligatore è stato avvistato mentre galleggiava in uno stagno del parco in mattinata e, dopo essere stato catturato, è stato portato al New York Animal Care Center. Lalor ha spiegato che l'animale potrebbe aver subito "uno shock da freddo, essendo originario di climi caldi e tropicali".