Per ricostruire Mykolaiv c'è un piano dell'Onu guidato da architetti italiani  

AGI - La Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite e lo studio di architettura e urbanistica One Works, con sede a Milano, hanno presentato la prima fase del piano di ricostruzione della città ucraina di Mykolaiv, una delle tante colpite dall'invasione russa.

Il progetto, diretto da una dozzina di architetti guidati dagli italiani Leonardo Cavalli e Giulio De Carli, è in un momento preliminare e di studio. Il sindaco di Mykolaiv, Oleksandr Syenkevych, ha espresso l'auspicio che il piano di ricostruzione possa servire da esempio per altre città distrutte nel Paese. Situata a 500 chilometri da Kiev, Mykolaiv era uno dei porti più importanti dell'Ucraina sul Mar Nero prima dell'invasione russa.

Negli ultimi 6 mesi, il team di One Works e i suoi partner accademici Politecnico di Milano e Università LIUC, nonchè il partner di digitalizzazione GISDevio, hanno lavorato insieme alle autorità e istituzioni della città di Mykolaiv, allo sviluppo di un quadro strategico preliminare per la città al fine di offrire informazioni di background sul contesto fisico, sociale ed economico, e per obiettivi comuni definiti con un approccio partecipato tra istituzioni e popolazione, a tutti coloro che sono e saranno coinvolti nel futuro sviluppo di Mykolaiv.

Il sindaco: "Occasione di rinascita per tutta l'Ucraina"

Syenkevch, aprendo la conferenza, ha dichiarato: "Colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che stanno contribuendo a questo progetto. Siamo sicuri che grazie alla collaborazione proficua con One Works, che ha messo a disposizione della città di Mykolaiv un team di professionisti determinati a realizzare un eccellente piano di ricostruzione, potremo portare avanti il progetto. Quello a cui stiamo lavorando non è soltanto un'occasione unica di rinascita per Mykolaiv, ma per tutta l'Ucraina, un modello di ricostruzione e ammodernamento di riferimento per tutto il Paese alla fine del conflitto".

Da parte sua Giulio De Carli, founder e managing partner di One Works, ha dichiarato: "In questi 6 intensissimi mesi di lavoro al fianco delle straordinarie persone che rappresentano la città di Mykolaiv, tutto il nostro team si è misurato con dinamiche di crescita professionale e umana fuori dal comune. La complessità della sfida è stata governata solo grazie all'altissimo livello di collaborazione tra tutti i partner, che ringrazio. Oggi col completamento della prima fase, imprescindibile base per lo sviluppo effettivo del masterplan, si apre un nuovo capitolo".

Il rapporto illustra la visione della futura città pensata su 6 pilastri portanti di sviluppo all'insegna della sostenibilità. I primi 4 tangibili: Green networks, Alloggi accessibili, Mobilità sostenibile, Industria e Innovazione. Gli ultimi 2 intangibili ma altrettanto fondamentali per consentire l'attuazione accurata ed efficiente di quelli tangibili: Governance e Coinvolgimento della comunità.