Camilla all'incoronazione indosserà un copricapo "riciclato"

AGI - Per la vicina cerimonia del prossimo 6 maggio, Camilla Parker Bowles, la regina consorte di re Carlo III, indosserà una corona “riciclata” per l'incoronazione e non quella con il mitico diamante Koh-i-Noor, una delle gemme più grandi e controverse del mondo, che per altro – come spiega il Washington Post – è “ritenuta maledetta” dalla tradizione popolare e estratto da una miniera dell’India, ma che il paese ritiene esser stato “trafugato” dopo l’annessione del Punjab ai possedimenti britannici nel 1849.

Quel giorno, Camilla indosserà il copricapo indossato dalla regina Mary all'incoronazione del 1911, ha fatto sapere martedì Buckingham Palace in modo da metter fine alle diatribe sul fatto che i reali britannici potrebbero incorrere in un contenzioso diplomatico nell’ostentare una gemma preziosa al mondo che l’India invece vorrebbe fosse restituita.

In una nota alla stampa, Buckingham Palace ha voluto sottolineare che la scelta di Camilla di indossare “una corona esistente”, già utilizzata nel 1911, anziché una nuova di zecca, rappresenta “la prima volta nella storia recente” della monarchia inglese. Quasi fosse un modo per risparmiare. Ma i sudditi della Corona inglese pensano invece che si tratti di un gesto in linea dei principi di re Carlo III “nell'interesse della sostenibilità e dell'efficienza".